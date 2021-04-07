أول اجتماع للجنة متابعة أوضاع ترهونة يركز على أسر ضحايا المقابر الجماعية

عقدت اللجنة المختصة بمتابعة الأوضاع المعيشية والأمنية بترهونة برئاسة وزير الداخلية خالد التجاني اجتماعها الأول، اليوم الأربعاء، لمناقشة تحسين أوضاع السكان، خصوصاً المتعلقة بأسر وأبناء ضحايا المقابر الجماعية في المدينة.
وقالت وزارة الداخلية إن الاجتماع شهد التأكيد على «جدية اللجنة المشكلة في تسليط الضوء على عملية الإسراع بالكشف على المقابر التي لم يتم الكشف عنها حتى الآن، والتشديد على توفير المواد و المعدات الفنية اللازمة للتعرف على الجثث المجهولة»، حسب صفحة الوزارة بموقع فيسبوك.
وفي ختام الاجتماع خلص المجتمعون بجملة من التوصيات الهامة التي سترفع لرئيس الحكومة، «بهدف العمل على إتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها وبما يؤدي لضمان نجاح اللجنة في مهامها».
وشكلت اللجنة «تنفيذاً لقرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية السيد عبد الحميد الدبيبة رقم ( 24 ) لسنة 2021 المتابعة كافة الأوضاع المعيشية و الأمنية بمدينة ترهونة برئاسة وزير الداخلية خالد التجاني مازن وعضوية كلا من وزيرة العدل ووزير الدولة لشؤون الهجرة وحقوق الإنسان ووزيرة الشؤون الاجتماعية ووزير الحكم المحلي ورئيس الهيئة العامة للبحث و التعرف على المفقودين و رئيس جهاز المباحث الجنائية».
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