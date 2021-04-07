أول اجتماع للجنة متابعة أوضاع ترهونة يركز على أسر ضحايا المقابر الجماعية

عقدت اللجنة المختصة بمتابعة الأوضاع المعيشية والأمنية بترهونة برئاسة وزير الداخلية خالد التجاني اجتماعها الأول، اليوم الأربعاء، لمناقشة تحسين أوضاع السكان، خصوصاً المتعلقة بأسر وأبناء ضحايا المقابر الجماعية في المدينة.

وقالت وزارة الداخلية إن الاجتماع شهد التأكيد على «جدية اللجنة المشكلة في تسليط الضوء على عملية الإسراع بالكشف على المقابر التي لم يتم الكشف عنها حتى الآن، والتشديد على توفير المواد و المعدات الفنية اللازمة للتعرف على الجثث المجهولة»، حسب صفحة الوزارة بموقع فيسبوك.

وفي ختام الاجتماع خلص المجتمعون بجملة من التوصيات الهامة التي سترفع لرئيس الحكومة، «بهدف العمل على إتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها وبما يؤدي لضمان نجاح اللجنة في مهامها».

وشكلت اللجنة «تنفيذاً لقرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية السيد عبد الحميد الدبيبة رقم ( 24 ) لسنة 2021 المتابعة كافة الأوضاع المعيشية و الأمنية بمدينة ترهونة برئاسة وزير الداخلية خالد التجاني مازن وعضوية كلا من وزيرة العدل ووزير الدولة لشؤون الهجرة وحقوق الإنسان ووزيرة الشؤون الاجتماعية ووزير الحكم المحلي ورئيس الهيئة العامة للبحث و التعرف على المفقودين و رئيس جهاز المباحث الجنائية».

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