المنقوش تؤكد لسعيّد رغبة ليبيا في تعزيز التعاون والشراكة مع تونس

قالت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش، إنها نقلت إلى الرئيس التونسي قيس سعيّد، رغبة رئيسي المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة، “في العمل الدؤوب والجاد من أجل تعزيز علاقات التعاون والشراكة مع تونس في مختلف المجالات”.

جاء ذلك خلال لقاء المنقوش بالرئيس التونسي، الأربعاء، في تونس العاصمة، تناول العلاقات بين تونس وليبيا وأفق تطويرها وتنويعها، وأشارت الوزيرة إلى أنها “حرصت على أن تكون تونس أول وجهة خارجية لها منذ تسلمها لمهامها، لتكون رسالة امتنان لتونس على دورها الإيجابي والمشرّف خلال الأزمة الليبية”.

وبحسب بيان للرئاسة التونسية، فقد أكّد سعيّد على “أن الإرادة الثابتة للبلدين في رفع التحديات الراهنة ستمكّن من اختصار المسافة في التاريخ وتجاوز العقبات”. وأشار إلى أن مصير تونس وليبيا واحد وأهدافهما مشتركة.

ودعا سعيّد إلى “بناء علاقات تعاون نموذجية وفق رؤى وتصورات وآليات غير تقليدية، وإرساء صيغ شراكة استراتيجية بفكر جديد وبآمال كبيرة نحو مستقبل أفضل للشعبين الشقيقين”.

وأشاد الرئيس التونسي بـ”التطورات السياسية الإيجابية التي تشهدها ليبيا بفضل إرادة شعبها، وجدّد الإعراب عن استعداد تونس لمواصلة وضع تجربتها وخبراتها على ذمّة الأشقاء في ليبيا، لمعاضدة جهودهم في إنجاح مختلف الاستحقاقات المقبلة”.

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