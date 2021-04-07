وزير الصحة يجتمع بفريق طبي فرنسي ضمن برنامج توطين العلاج بالداخل

أخبار ليبيا24

اجتمع وزير الصحة بحكومة الوحدة، الدكتور علي الزناتي، بفريق طبي فرنسي ضمن برنامج توطين العلاج بالداخل.

وأفادت وزارة الصحة، أن الفريق الطبي الفرنسي كان قد أجرى في السابق العديد من العمليات الجراحية بمستشفى بنغازي الطبي ضمن فريق متخصص منها جراحة العظام وجراحة المخ والأعصاب وجراحة القلب والشرايين وجراحة عمليات الأورام وجراحة الاطفال وغيرها من الجراحات الدقيقة، مما لاقت إقبال كبير ونجاحات على صعيد العمليات الدقيقة .

وقالت إن الزناتي، أكد أن الهدف من هذه الخبرات هو توطين العلاج بالداخل لما يوفره من وقت وجهد خدمةً للمريض، بدلاً من الذهاب للعلاج بالخارج.

وأضاف، “نأتي بمن يقدم الخدمة لمرضانا بالداخل بالإضافة للاستفادة من تدريب العناصر الطبية”.

ونقلت الوزارة، عن الأطباء تأكيدهم على جاهزيتهم للبدء كفريق طبي متكامل في جميع التخصصات للعمل داخل المستشفيات الليبية وإنهم على استعداد لتدريب الكوادر الطبية في عدة تخصصات .

وذكرت الوزارة، أن الوزير أعطى الضوء الأخضر للشروع في التعاقد لشراء الخدمة لتوطين العلاج بالداخل لما له من توفير وقت وجهد وترشيد للإنفاق والأهم تقديم خدمة ناجحة ومريحة بالداخل للمريض .