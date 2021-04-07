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السفير الأمريكي يناقش العلاقات بين بلادة وليبيا مع مسؤولي الأقسام القنصلية والتجارية

تم النشر منذُ 32 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قالت السفارة الأمريكية، إن السفير الأمريكي ريتشارد نورلاند، عقد اليوم ، مع مسؤولي الأقسام القنصلية والأمنية والتجارية في سفارة الولايات المتحدة، لقاءً افتراضيا عبر الانترنت مع أكثر من 160 مواطنًا أمريكيًا مقيمين في ليبيا.

وأضافت السفارة في إيجاز صحفي، كان الاجتماع فرصة لفريق السفارة لاطلاع المشاركين على عمل السفارة والخدمات القنصلية، و الإجابة على أسئلة المواطنين الأمريكيين حول مجموعة من القضايا بما في ذلك التنمية الاقتصادية، والعلاقات التجارية بين الولايات المتحدة وليبيا، وبناء القدرات الديمقراطية، و برامج التبادل الثقافي والتعليمي.

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عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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