المنقوش لـ الرئيس التونسي: نرغب في تعزيز علاقات التعاون والشراكة مع تونس في مختلف المجالات

ليبيا – استقبل الرئيس التونسي قيس سعيّد، صباح اليوم الأربعاء، وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة نجلاء المنقوش. وتناول اللقاء علاقات الأخوة الصادقة والشراكة المميّزة بين تونس وليبيا وأفق تطويرها وتنويعها.

سعيد أكد بحسب رئاسة الجمهورية التونسية، على أن الإرادة الثابتة للبلدين في رفع التحديات الراهنة ستمكّن من اختصار المسافة في التاريخ وتجاوز العقبات.

وأشار إلى أن مصير تونس وليبيا واحد وأهدافهما مشتركة، داعيا إلى بناء علاقات تعاون نموذجية وفق رؤى وتصورات وآليات غير تقليدية وإرساء صيغ شراكة استراتيجية بفكر جديد وبآمال كبيرة نحو مستقبل أفضل للشعبين الشقيقين.

وأشاد سعيد بالتطورات السياسية التي وصفها بـ”الإيجابية” التي تشهدها ليبيا بفضل إرادة شعبها، وجدّد الإعراب عن استعداد تونس لمواصلة وضع تجربتها وخبراتها على ذمّة الأشقاء في ليبيا لمعاضدة جهودهم في إنجاح مختلف الاستحقاقات المقبلة.

ومن جانبها، ذكّرت المنقوش بما وصفته بـ” الزيارة التاريخية لرئيس الجمهورية التونسية إلى ليبيا” في شهر مارس الماضي وما حملته من رسائل قوية ومهمة، مشيرةً إلى أنها نقلت إلى الرئيس التونسي تحيات رئيس المجلس الرئاسي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا ورغبتهما في العمل الدؤوب والجاد من أجل تعزيز علاقات التعاون والشراكة مع تونس في مختلف المجالات.

كما أشارت إلى أنها حرصت على أن تكون تونس أول وجهة خارجية لها منذ تسلمها لمهامها لتكون رسالة امتنان لتونس على دور ها الإيجابي والمشرّف خلال الأزمة الليبية.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية