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فريق طبي فرنسي يعرض على وزير الصحة دعم الكوادر الطبية الليبية

تم النشر منذُ 26 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أجرى الفريق الطبي الفرنسي في السابق العديد من العمليات الجراحية بمستشفى بنغازي الطبي ضمن فريق متخصص منها جراحة العظام وجراحة المخ والاعصاب وجراحة القلب والشرايين وجراحة عمليات الاورام وجراحة الاطفال وغيرها من الجراحات الدقيقة مما لاقت اقبال كبير ونجاحات على صعيد العمليات الدقيقة.

وفي حديث لوزير الصحة علي الزناتي أكد ان الهدف من هذه الخبرات هو توطين العلاج بالداخل لما يوفره من وقت وجهد خدمةً للمريض بدلاً من الذهاب للعلاج بالخارج نأتي بمن يقدم الخدمة لمرضانا بالداخل بالإضافة للاستفادة من تدريب العناصر الطبية.

وفي حديث للأطباء اكدوا على جاهزيتهم للبدء كفريق طبي متكامل في جميع التخصصات للعمل داخل المستشفيات الليبية وانهم على استعداد لتدريب الكوادر الطبية في عدة تخصصات.

من جانبه أعطى الوزير الضوء الاخضر للشروع في التعاقد لشراء الخدمة لتوطين العلاج بالداخل لما له من توفير وقت وجهد وترشيد للانفاق والأهم تقديم خدمة ناجحة ومريحة بالداخل للمريض.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليق

  • كلام فارغ – تي خليكم واقعيين شوية سبحان الله ..!! تً الفرنسيين الي احتلوا الجزاءر والمغرب وتونس – بيخافوا على صحتكم ..؟!!! تي هما كان يلقوا ثغرة يخشوا للمستشفيات الليبية باش يحطوا سمومهم وحقدهم وكفرهم فالصغار والعباد سبحان الله ..!!!
    تو خلاص معادش في خبرات أطباء ليبيين وممرضين وممرضات ليبيات ..!!!!
    كان قلت طبيب أمريكي والا صيني عالاقل ممكن لان في امريكا والصين يوجد أطباء معندهمش عنصرية ويقدموا في علمية طبية حتى فالجامعات للطلاب من مختلف إنحاء العالم –
    اما الفرنسيين والالمان والانكليز لا يعطوك العلم الصحيح او الخدمة الصحيحة لبلادك –
    والله اذكر الطبيب البروفيسور الامريكي الي جاء على حسابه الخاص لمستشفى في بنغازي في ملال قصف الناتو وكان يعالج فالليبيين بالمجان ويقدم فخبراته بالمجان من شدة الموقف – وعندنا في ليبيا أطباء ومتعلمين فقط يحتاجون للاهتمام وتوفير لهم ما يلزم – في ليبيا مش مستحقين لا لفرنسا ولا اوروبا في خدمات طبية – الحاضر يهني- كوادر وطنية أفضل من اي احد اخر

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