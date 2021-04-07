فريق طبي فرنسي يعرض على وزير الصحة دعم الكوادر الطبية الليبية

أجرى الفريق الطبي الفرنسي في السابق العديد من العمليات الجراحية بمستشفى بنغازي الطبي ضمن فريق متخصص منها جراحة العظام وجراحة المخ والاعصاب وجراحة القلب والشرايين وجراحة عمليات الاورام وجراحة الاطفال وغيرها من الجراحات الدقيقة مما لاقت اقبال كبير ونجاحات على صعيد العمليات الدقيقة.

وفي حديث لوزير الصحة علي الزناتي أكد ان الهدف من هذه الخبرات هو توطين العلاج بالداخل لما يوفره من وقت وجهد خدمةً للمريض بدلاً من الذهاب للعلاج بالخارج نأتي بمن يقدم الخدمة لمرضانا بالداخل بالإضافة للاستفادة من تدريب العناصر الطبية.

وفي حديث للأطباء اكدوا على جاهزيتهم للبدء كفريق طبي متكامل في جميع التخصصات للعمل داخل المستشفيات الليبية وانهم على استعداد لتدريب الكوادر الطبية في عدة تخصصات.

من جانبه أعطى الوزير الضوء الاخضر للشروع في التعاقد لشراء الخدمة لتوطين العلاج بالداخل لما له من توفير وقت وجهد وترشيد للانفاق والأهم تقديم خدمة ناجحة ومريحة بالداخل للمريض.