وزارة المواصلات تبحث مع إسبانيا تطوير المطارات ومشروع “النقل الشامل” بليبيا

التقى وكيل ديوان وزارة المواصلات وشؤون الطيران و النقل الجوي المهندس هشام ابوشكيوات ، بالسفير الأسباني المعتمد لدى ليبيا السيد فرانسيسكو خافيير و مرافقيه من السفارة بحضور رئيس مصلحة الطيران المدني و رئيس مصلحة المطارات و رئيس مصلحة الموانئ و النقل البحري ورئيس مصلحة النقل البري رئيس لجنة مخطط النقل الشامل في ليبيا ومدير مكتب التعاون الفني .

وبحسب إيجاز صحفي للوزارة، تم مناقشة الزيارات التي قام بها المختصين بمصلحة المطارات الى الشركات وبعض الجهات بإسبانيا للتعرف على المصنعين والشركات في هذا المجال بهدف المساهمة في تطوير وتأهيل المطارات الليبية والرفع من كفاءة الكوادر التابعة لمصلحة المطارات كما تم مناقشة التعاون في مجال التغطية الرادارية والملاحة الجوية وكذلك التعاون في مجال الموانئ والنقل البحري .

وناقش الاجتماع، تسهيل اجراءات طلبة الطيران التجاري فور تسييل الميزانية الخاصة بهم واستئناف دراستهم ، كما تم استعراض الاجراءات التي قامت بها الوزارة بشأن دراسة مخطط النقل الشامل في ليبيا والتي تمت ترسيتها على شركة جيتينزا الاسبانية، و خلال هذا الاجتماع حث السيد الوكيل سعادة سفير اسبانيا على فتح سفارة اسبانيا لدى ليبيا وذلك لتعزيز التعاون المشترك ولتسهيل اجراءات تأشيرات المواطنين و وتوطيد العلاقات بين البلدين ، و في نهاية الاجتماع تم الاتفاق بين الطرفان على أعداد مذكرة تفاهم بما تم مناقشته والاتفاق عليه .