انطلاق الحملة الطبية الخيرية بمركز الرعاية الصحية الحمام بسوكنة

بالتنسيق والتعاون بين مستشفى سوكنة القروي ومستشفى صرمان التعليمي، وصلت قافلة طبية خيرية إلى مركز الرعاية الصحية الأولية بمشروع الحمام الزراعي بسوكنة، تضم عددا من الدكاترة في تخصص العيون، والذين باشروا إجراء الكشوفات الطبية المجانية لأهالي سوكنة من مختلف الفئات العمرية.
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قناة ليبيا
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