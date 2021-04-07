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بني وليد تحتضن المعرض السنوي الأول للوثائق والصور التاريخية

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

أقامت مؤسسة منارة بني وليد يوم أمس، المعرض السنوي الأول للوثائق والصور التاريخية، بحضور عضو المجلس البلدي بو بكر حامد، وعدد من المهتمين بالشأن التاريخي.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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