بني وليد تحتضن المعرض السنوي الأول للوثائق والصور التاريخية

أقامت مؤسسة منارة بني وليد يوم أمس، المعرض السنوي الأول للوثائق والصور التاريخية، بحضور عضو المجلس البلدي بو بكر حامد، وعدد من المهتمين بالشأن التاريخي.
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قناة ليبيا
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