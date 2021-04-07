مجمع ليبيا للدراسات ينظم حلقة نقاش حول استحقاقات الانتخابات ومآلات التأجيل

نظم مجمع ليبيا للدراسات المتقدمة اليوم في مدينة بنغازي حلقة نقاش حول استحقاقات الانتخابات ومآلات التأجيل.

وحسب المجمع فقد تناولت الجلسة الأولى الاستحقاق التشريعي المتعلق بالقاعدة الدستورية، وقانون الانتخابات، إلى جانب الاستحقاق التنظيمي بتمثيل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات من قبل رئيسها، عماد السايح، والاستحقاق المدني.

فيما خصصت الجلسة الثانية للاستحقاق الأمني والاستحقاق الأممي، بالإضافة إلى محور مآلات التأجيل المتمثلة في عواقب الفشل في تلبية الاستحقاقات.

هذا وشارك في فعاليات حلقة النقاش دكاترة وأساتذة وحقوقيون.

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