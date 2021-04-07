إصابة مساعد الشؤون الأمنية بمديرية أمن سرت بفيروس كورونا

أعلنت مديرية أمن سرت، اليوم الأربعاء، عن إصابة مساعد الشؤون الأمنية بالمديرية العقيد ميمى لأمين بفيروس كورونا المستجد.

ودخل العقيد ميمي حجراً صحياً منزلياً، ويخضع لمتابعة طبية، حسبما أكدت مصادر لـ«بوابة الوسط»؛ فيما كان العقيد رئيسا للجنة الرئيسية لمكافحة فيروس كورونا بسرت لشهور، كما قام بمتابعة أعمال الاقسام الطبية والرصد والعزل بسرت بشكل يومي.

وقبله، أصيب مساعد الشؤون العامة بمديرية الأمن العقيد محمد مفتاح بالفيروس، فيما تشهد سرت تزايداً في أعداد الإصابات والتي تجاوزت 90 حالة خلال الأسبوع الجاري، فضلا عن 3 حالات وفاة.

وهناك 6 حالات مرضية بقسم العزل بسرت تحت المراقبة واوضاعهم غير مستقرة، حسب مصادر لـ«الوسط»؛ بينما تعاني المدينة من ضعف الامكانيات الطبية والدعم وتسيب بين العناصر الطبية والمساعدة المسؤولة عن مواجهة الفيروس بسبب عدم صرف مكأفاتهم المالية مند العام الماضى.

ويأتي عدم صرف المكافآت بالرغم من وصول دعم مالى مند شهرين قيمتة 500 ألف دينار من الحكومة الليبية السابقة كمكافات، فضلا عن وجود مليون و200 ألف دينار في حساب بلدية سرت مخصص من حكومة الوفاق السابقة أوقفته لجنة الأزمة لبلدية سرت مند 4 شهور.

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