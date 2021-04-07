الدبيبة يصل الكويت ويجري محادثات ثنائية مع أميرها

أجرى رئيس الحكومة، عبد الحميد الدبيبة، محادثات ثنائية مع أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح، في قصر البيان، بحث خلالها العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها، بحضور رئيس مجلس الوزراء الكويتي، الشيخ صباح خالد الصباح.

وحسب المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة، فقد جرت مراسم استقبال رسمية للدبيبة، تقدمها نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وعدد من المسؤولين وقادة الجيش والشرطة، وسفيرا البلدين.

يشار إلى أن هذه الزيارة تأتي في إطار مساعي رئيس الحكومة لتوحيد الموقف الخليجي فيما يتعلق بالملف الليبي، وتعزيز العلاقة بدول الخليج كافة، على أساس الاحترام المتبادل بحسب المكتب الإعلامي.

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