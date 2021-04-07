حمودة: الدبيبة سيزور الكويت والإمارات والسعودية

أعلن المتحدث باسم الحكومة محمد حمودة أمس أن الدبيبة سيجري جولة في عدد من دول الخليج، حمودة وفي تصريحات صحفية كشف عن أن الدول الخليجية التي سيقوم رئيس الحكومة بزيارتها هي الكويت والإمارات والسعودية.

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