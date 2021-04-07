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حمودة: الدبيبة سيزور الكويت والإمارات والسعودية

تم النشر منذُ 11 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

أعلن المتحدث باسم الحكومة محمد حمودة أمس أن الدبيبة سيجري جولة في عدد من دول الخليج، حمودة وفي تصريحات صحفية كشف عن أن الدول الخليجية التي سيقوم رئيس الحكومة بزيارتها هي الكويت والإمارات والسعودية.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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