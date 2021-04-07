وزير الداخلية يترأس أول اجتماعات لجنة متابعة الأوضاع المعيشية والأمنية بترهونة

ترأس وزير الداخلية، خالد التجاني مازن، إجتماعًا اليوم الأربعاء، لمناقشة الأوضاع المعيشيّة والأمنية بمدينة ترهونة.
وأوضح حساب وزارة الداخلية الليبية، في بيان عبر حسابها الرسمي على فيسبوك، أن اللجنة المختصة بمتابعة الأوضاع المعيشية والأمنية بمدينة ترهونة عقدت اجتماعًا، في إطار تنفيذا قرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة رقم ( 24 ) لسنة 2021 القاضي بتشكيل لجنة لمتابعة كافة الأوضاع المعيشية و الأمنية بمدينة ترهونة، برئاسة وزير الداخلية و عضوية كلا من ” وزيرة العدل و وزير الدولة لشؤون الهجرة وحقوق الإنسان و وزيرة الشؤون الاجتماعية و وزير الحكم المحلي و رئيس الهيئة العامة للبحث و التعرف على المفقودين و رئيس جهاز المباحث الجنائية.
وتابع البيان، أن الاجتماع الأول عُقد مساء الأربعاء، وتم خلاله مناقشة الأوضاع المعيشيّة والأمنية بمدينة ترهونة، كما تمت مناقشة السبل الكفيلة والآليات والترتيبات ذات العلاقة بتحسين الأوضاع المعيشية، خصوصاً المتعلقة بأسر وأبناء ضحايا المقابر الجماعية بالمدينة.
وأردف البيان، أنه تم التأكيد على جدية اللجنة المشكلة في تسليط الضوء على عملية الإسراع بالكشف على المقابر التي لم يتم الكشف عنها حتى الآن، والتشديد على توفير المواد و المعدات الفنية اللازمة للتعرف على الجثث المجهولة.
وختم الإجتماع، بجملة من التوصيات الهامة التي سترفع لرئيس الحكومة بهدف العمل على إتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها وبما يؤدي لضمان نجاح اللجنة في مهامها.
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