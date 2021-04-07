وزير الداخلية يترأس أول اجتماعات لجنة متابعة الأوضاع المعيشية والأمنية بترهونة

ترأس وزير الداخلية، خالد التجاني مازن، إجتماعًا اليوم الأربعاء، لمناقشة الأوضاع المعيشيّة والأمنية بمدينة ترهونة.

وأوضح حساب وزارة الداخلية الليبية، في بيان عبر حسابها الرسمي على فيسبوك، أن اللجنة المختصة بمتابعة الأوضاع المعيشية والأمنية بمدينة ترهونة عقدت اجتماعًا، في إطار تنفيذا قرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة رقم ( 24 ) لسنة 2021 القاضي بتشكيل لجنة لمتابعة كافة الأوضاع المعيشية و الأمنية بمدينة ترهونة، برئاسة وزير الداخلية و عضوية كلا من ” وزيرة العدل و وزير الدولة لشؤون الهجرة وحقوق الإنسان و وزيرة الشؤون الاجتماعية و وزير الحكم المحلي و رئيس الهيئة العامة للبحث و التعرف على المفقودين و رئيس جهاز المباحث الجنائية.

وتابع البيان، أن الاجتماع الأول عُقد مساء الأربعاء، وتم خلاله مناقشة الأوضاع المعيشيّة والأمنية بمدينة ترهونة، كما تمت مناقشة السبل الكفيلة والآليات والترتيبات ذات العلاقة بتحسين الأوضاع المعيشية، خصوصاً المتعلقة بأسر وأبناء ضحايا المقابر الجماعية بالمدينة.

وأردف البيان، أنه تم التأكيد على جدية اللجنة المشكلة في تسليط الضوء على عملية الإسراع بالكشف على المقابر التي لم يتم الكشف عنها حتى الآن، والتشديد على توفير المواد و المعدات الفنية اللازمة للتعرف على الجثث المجهولة.

وختم الإجتماع، بجملة من التوصيات الهامة التي سترفع لرئيس الحكومة بهدف العمل على إتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها وبما يؤدي لضمان نجاح اللجنة في مهامها.