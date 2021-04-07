رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب يتلقى تهنئة من نظيرته التونسية

تلقى رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، يوسف العقوري، تهنئة من سماح دمق، رئيس لجنة الخارجية والحريات بمجلس النواب التونسي وذلك بمناسبة منح مجلس النواب الليبي الثقة لحكومة الوحدة الوطنية .

وأعربت «دمق» عن سعادتها بهذه التطورات الايجابية وأملها في تواصل مسيرة المصالحة وعودة السلام والاستقرار ، كما أثنت على دور رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب في دعم جهود السلام والمحافظة على وحدة البلاد وتعزيز العلاقات مع الجانب التونسي.

وعبرت رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب التونسي، عن تطلعها لزيارة ليبيا في أقرب فرصة وحرصها على استمرار التواصل والتنسيق المشترك بين البرلمانيين.

ومن جانبه ثّمن العقوري مواقف «دمق» الأخوية تجاه ليبيا، مشددًا على أهمية العلاقات الليبية التونسية وحرصه على تعزيزها ، مضيفا بأن التعاون بين البرلمان الليبي ونظيره التونسي يفتح آفاقا واسعة لتوطيد العلاقات بين البلدين في جميع المجالات ولصالح الشعبين الشقيقين.