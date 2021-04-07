الزناتي يمنح الضوء الأخضر للتعاقد مع أطباء لتوطين العلاج

منح وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، علي الزناتي، الضوء الأخضر للشروع في التعاقد لشراء الخدمة لتوطين العلاج بالداخل بهدف توفير الوقت والجهد وترشيد الإنفاق وتقديم خدمة ناجحة ومريحة بالداخل للمريض.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الزناتي، الأربعاء، مع فريق طبي من فرنسا ضمن برنامج توطين العلاج بالداخل، وفق بيان لوزارة الصحة.

وأشار البيان إلى أن الفريق الطبي الفرنسي كان قد أجرى في السابق العديد من العمليات الجراحية بمستشفى بنغازي الطبي، ضمن فريق متخصص، منها جراحة العظام وجراحة المخ والأعصاب وجراحة القلب والشرايين وجراحة عمليات الأورام وجراحة الأطفال وغيرها من الجراحات الدقيقة، مما لاقت إقبالا كبيرا ونجاحات على صعيد العمليات الدقيقة.

وأكد الوزير أن الهدف من هذه الخبرات هو توطين العلاج بالداخل؛ لما يوفره من وقت وجهد خدمةً للمريض، فبدلاً من الذهاب للعلاج بالخارج نأتي بمن يُقدم الخدمة للمرضى بالداخل بالإضافة للاستفادة من تدريب العناصر الطبية.

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