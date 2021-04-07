سرقات جديدة تُعمّق جراح شبكة الكهرباء

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الأربعاء، عن سرقة 4280 مترا من أسلاك كهرباء في دائرتي توزيع طرابلس والجفارة، الأمر الذي تسبب في قطع التيار الكهربائي عن مناطق واسعة.

وأوضحت الشركة في بيان، أنه تمت سرقة خط الساحلي (2) ضغط عالي من فرعية تلايو مسافة 500 متر بدائرة توزيع الكريمية، وكذلك سرقة خط الكريمية ضغط منخفض من فرعية الدواجن مسافة 1080 متراً الذي يُغذي محول بركة بدائرة توزيع الكريمية بإدارة توزيع طرابلس.

وأضافت الشركة أنه تم بدائرة توزيع السواني بإدارة توزيع الجفارة سرقة خط الهناشير فرعية منصور ضو مسافة 300 متر، الذي يُغذي على نحو محولين، إضافة إلى سرقة خط الهناشير ضغط عالي من فرعية المعداني مسافة 2400 متر الذي يغذي على نحو 6 محولات.

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