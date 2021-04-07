ليبي فقير يقيم بإيطاليا يضرب مثالا في الأمانة

ضرب مواطن ليبي يقيم في إيطاليا مثالا في الأمانة، حيث عثر على حقيبة تحوي مبلغا من المال وسلمها للشرطة رغم أنه مهاجر وبحاجة ماسة إلى المال.

وفي التفاصيل، ذكر مصدر لـ”218″، أن الشاب الليبي أحمد حمد البالغ من العمر 29 عامًا وصل إلى جزيرة سردينيا الإيطالية عام 2016، بعد عبوره البحر الأبيض المتوسط على متن قارب.

وعثر أحمد على الحقيبة وهو عائد إلى منزله في منطقة كاريتاس وقد كان لتوه حصل على مواد غذائية تُوزعها مؤسسة الأبرشية يوميًا للمعوزين، وهو يقيم في مهجع أعيد ترتيبه لاستيعاب الذين لا مأوى لهم، لذلك كان من الممكن أن يكون المال مفيدًا لأحمد نظرا لحالته المادية الصعبة.

ويقول أحمد إنه وحتى قبل فتح الحقيبة ومعرفة محتوياتها، سأل بعض العمال الذين كانوا يعملون في مكان قريب إذا كان أحدهم قد ضاعت منه حقيبة، لكنهم لم يعرفوا شيئًا عنها، ثم فتحها ووجد بداخلها 900 يورو ووثائق وهاتفا خلويا، وبعد ذلك تحدث مع الأب إيسيدورو دي ميشيل، كاهن أبرشية، وذهب على الفور إلى الشرطة المحلية لتسليم كل شيء، وهناك تأثرت الشرطة وأعجبت بأمانة أحمد.

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