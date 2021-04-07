الأمم المتحدة تقيّم مشروعات تطوير منظومة العدالة في ليبيا

عقدت وزارة العدل اجتماعا اليوم الأربعاء إدارة المشروع المشترك ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا.

وقالت وزارة العدل في بيان طالعته “الساعة 24″، إن هذا الاجتماع يأتي في إطار إجراء تقييم شامل للتقدم المحرز للأنشطة الواردة بوثيقة المشروع، وتشخيص التحديات التي واجهت مراحل التنفيذ السابقة والأنشطة المؤجلة، والتخطيط للمرحلة القادمة للمشروع.

وأضاف البيان أن الاجتماع استعرض جملة من الأنشطة التي من الممكن تضمينها وتنفيذها خلال سنة 2021 ضمن مصفوفة الأولويات المعدة استنادا لإستراتيجية وزارة العدل لتطوير منظومة العدالة، أخذا في الحسبان التطورات والتحديثات التي طرأت على أنشطة المشروع منذ إطلاقه سنة 2018.

وعقد الاجتماع بمقر وزارة العدل، ورأسه مدير إدارة العلاقات العامة والتعاون بالوزارة المستشار الساعدي قطنش، وحضره رئيس قسم التعاون الدولي بالوزارة، ورئيس وحدة تحسين مؤسسات الإصلاح والتأهيل، ومندوب عن المعهد العالي للقضاء، والإدارة التسييرية للمشروع المشترك بطرابلس.

وشارك في الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرنس من نيويورك أعضاء من مركز التنسيق العالمي للأمم المتحدة في مجال سيادة القانون (GFP).