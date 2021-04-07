افتتاح عدد من النقاط الأمنية في منطقة الجليداية قرب أجدابيا

افتتح اليوم الأربعاء عدد من النقاط الأمنية في منطقة الجليداية التي تبعد 35 كيلو متر شرق مدينة أجدابيا، بحضور آمر المنطقة العسكرية الوسطى المكلف العقيد عقيلة الحسوني والقائد الميداني في كتيبة 302 صاعقة محمد ذاوود القابسي وعدد الضباط وضباط الصف والأفراد ومشايخ وأعيان وأهالي المنطقة.

وجرى الافتتاح بعد أن تمت عملية إعادة تطوير واستحداث البوابة الأمنية في المنطقة ودعمها بالعديد من التمركزات الأمنية الأخرى مثل فرع الإدارة العامة للدعم المركزي أجدابيا، والشرطة الزراعية، ومكتب مكافحـة التهريب والمخدرات التابعة لمصلحة الجمارك وذلك حتى تؤدي الجهات الأمنية المختصة أدوراها في خدمة المواطنين.

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