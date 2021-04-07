وزير التربية والتعليم يبحث جهود اللجنة الفنية لهيكلة التعليم المتوسط 

استعرض وزير التربية والتعليم الدكتور موسى محمد المقريف، جُهود اللجنة الفنية المُشَكَّلة بشأن هيكلة التعليم المتوسط، في اجتماع، عقد صباح اليوم الأربعاء.

وشارك في الاجتماع مستشار وزير التعليم، عبد السلام الصغيّر، ومدير مكتب التواصل والإعلام عبد العزيز عيسى، بحسب وكالة الأنباء الليبية وال.

ورحب وزير التعليم -خلال الاجتماع الذي عقد بمركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية- باللجنة وما تبذله من جُهود، مشدداً على أهمية الحاجة إلى التقييم والتطوير الذي لا بد أن يكون مدروساً، مؤكداً أنه سيولي ذلك اهتماماً كبيراً.

من جانبه، استعرض مُدير عام مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية الدكتور “الطاهر الحبيب” خلال كلمته ما قامت به اللجان السابقة بالخصوص بشأن إعادة الهيكلة، مُؤكداً أن العمل الذي ينتظر اللجنة كبير جداً، مُعرباً عن استعدادهم لتقديم كامل الدَّعم للوزير.

وأشار عضو اللجنة جمال الفردغ، إلى أن مقترح الثانوية الشاملة محل نقاش منذ سنوات عدّة، مُؤكداً على أهمية التركيز على الجودة.

و استعرض ”الفردغ” خلال الاجتماع جُهودهم في برنامج الإطار الوطني للمؤهلات التعليمية والتدريسية الذي بدأ العمل عليه في عام 2013، وتوقفه فيما بعد نتيجة الظروف التي مَرَّت بها البلاد.