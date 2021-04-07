وزيرا خارجية تونس وألمانيا: استقرار ليبيا سيساهم في استقرار منطقة البحر المتوسط

بحث وزير الخارجية التونسي عثمان مع نظيره الألماني “هايكو ماس”، التطورات الليبية، خلال اتصال هاتفي اليوم الأربعاء.

وقالت وزارة الخارجية التونسية في بيان طالعته “الساعة 24″، إن الوزيرين أكدا على أن استقرار ليبيا سيساهم في المساعدة على تثبيت الاستقرار في منطقة البحر الأبيض المتوسط.

وشدّد الوزيران، على أهمية التنسيق من أجل مساعدة الحكومة الوطنية الليبية للوصول إلى تسوية سياسية سلمية دائمة وشاملة في ليبيا.

من جانبه، جدد الوزير الألماني عزم بلاده على مزيد دفع علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين في كافة المجالات، مجدّدا التعبير عن استعداد ألمانيا لمواصلة دعم العلاقات التونسية الأوروبية ومساعدتها فنيا وماديّا من أجل مزيد تدعيم برامج التكوين المهني وتعزيز البنية التحتية الرقمية.