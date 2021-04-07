ليبيا وتونس تتفقان على تنسيق التحركات الثنائية بمجلس الأمن

زارت وزير الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش، اليوم الأربعاء، تونس في أول زيارة خارجية لها.

وقالت وزارة الخارجية في بيان لها، طالعته “الساعة 24″، إن المنقوش عقدت لقاء خلال الزيارة مع وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي.

وعبّرت الوزيرة خلال اللقاء عن سعادتها بزيارة تونس، منوهة بعراقة علاقات الأخوة والجوار والتعاون المتميزة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين.

وثمنت المنقوش الدور الإيجابي الذي قامت به تونس في دعم المسار السياسي السلمي في ليبيا وما لقيه من مساندة دولية وإقليمية.

وأكدت الوزيرة أن التجربة أثبتت أنه لا يوجد حل في ليبيا سوى الحوار السلمي التوافقي، مشيرة إلى أن حكومة الوحدة الوطنية عاقدة العزم على مجابهة كافة التحديات والقيام بالإصلاحات الضرورية التي تستجيب لتطلعات الشعب الليبي في الرخاء والتقدم والازدهار.

كما ثمنت ثقة المجتمع الدولي في المسار السياسي الليبي والذي تجسد خاصة في استئناف البعثات الدبلوماسية لنشاطها وهو ما من شأنه أن يعزز من فرص التعافي الأمني والاقتصادي في بلدها بما يعود بالنفع على الشعب الليبي والمنطقة بأسرها.

وأشار البيان إلى أن الجرندي، عبّر في مستهل المحادثة، عن ارتياحه لنسق العلاقات الثنائية المتميزة بين الجارتين تونس وليبيا.

ونوه الوزير بأهمية زيارة المنقوش إلى تونس والتي تأتي بعد الزيارة الناجحة التي أداها سيادة رئيس الجمهورية التونسي، قيس سعيد, إلى طرابلس يوم 17 مارس 2021 ، ومشددا على ما توليه بلادنا من أهمية للعلاقات الإستراتيجية مع الشقيقة ليبيا والإرادة السياسية الصادقة التي تحدو البلدين لتعزيز التعاون الثنائي في شتى المجالات.

وأشار الجرندي إلى أن الجانب التونسي بصدد الإعداد للجنة المشتركة على مستوى وزيري الشؤون الخارجية، والتي تم الاتفاق في شأن انعقادها أثناء زيارة رئيس الجمهورية الى طرابلس.

واتفق الوزيران على تطوير الإطار القانوني المنظم للعلاقات بين البلدين وتعزيز التشاور والتنسيق في كل ما من شأنه دعم الاستقرار في ليبيا، وذلك من خلال المساعي والتحركات على المستوى الثنائي ومتعدد الأطراف وخاصة في مجلس الأمن.

كما نوّه الطرفان بالدور الإيجابي والبناء الذي تقوم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ومبعوثها الخاص “يان كوبيش”.

وكان اللقاء مناسبة لتبادل وجهات النظر حول أهم القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفقا لبيان وزارة الخارجية.