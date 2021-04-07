في زيارة لمصراتة.. وفد مالطي يُناقش آليات التعاون المشترك بين البلدين 

زار وزير المالية والعمل بجمهورية مالطا، بمرافقة وفقد رسمي، بلدية مصراتة، لمناقشة آليات التعاون المشترك في العديد من المجالات.

وأوضح المكتب الإعلامي لبلدية مصراتة، على فيسبوك، أن الوفد المالطي، كان في استقباله، الأربعاء، رئيس وأعضاء المجلس البلدي مصراتة، ووكيل الديوان بالبلدية.

وخلال الزيارة عقد اجتماعًا بين الطرفين، لمناقشة التعاون المشترك في المجال الاقتصادي والتجاري.

من جانبه، قال الوزير المالطي، إن “الزيارة جاءت في إطار دعم التوجهات الاقتصادية، وفتح آفاق التعاون والتبادل التجاري والاقتصادي”، مؤكداً أن “الحكومة المالطية تريد العمل عن قرب مع الدولة الليبية، والمدن الليبية”.

وختم موضحًا أن “رجال الأعمال المالطيين يتطلعون للعمل مرة أخرى في ليبيا، وعودة العلاقات بين البلدين”.