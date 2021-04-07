المنقوش تمثن دور تونس «الإيجابي» بدعم المسار السياسي في ليبيا

ثمنت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية، نجلاء المنقوش «الدور الإيجابي الذي قامت به تونس في دعم المسار السياسي السلمي في ليبيا وما لقيه من مساندة دولية وإقليمية»، وفق بيان الخارجية الليبية.

جاء ذلك خلال لقاء المنقوش مع وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي، اليوم الأربعاء، في أول جولاتها الخارجية منذ استلام مهامها على رأس الدبلوماسية الليبية.

وعبر المنقوش خلال اللقاء للجرندي عن سعادتها بزيارة تونس، مؤكدة على عراقة علاقات الأخوة والجوار والتعاون المتميزة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين.

وأكدت المنقوش أن «التجربة أثبتت أنه لا يوجد حل في ليبيا سوى الحوار السلمي التوافقي»، مشيرة إلى أن حكومة الوحدة الوطنية «عاقدة العزم على مجابهة كافة التحديات والقيام بالإصلاحات الضرورية التي تستجيب لتطلعات الشعب الليبي في الرخاء والتقدم والازدهار».

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كما ثمنت المنقوش «ثقة المجتمع الدولي في المسار السياسي الليبي الذي تجسد خاصة في استئناف البعثات الدبلوماسية لنشاطها»، لافتة إلى أن ذلك «من شأنه أن يعزز من فرص التعافي الأمني والاقتصادي في بلدها بما يعود بالنفع على الشعب الليبي والمنطقة بأسرها».

وأوضح البيان أن لقاء المنقوش والجرندي كان مناسبة لتبادل وجهات النظر حول أهم القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، مشيرا إلى أنهما أشادا بالدور الإيجابي والبناء الذي تقوم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ومبعوثها الخاص يان كوبيش.

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