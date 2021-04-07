المنفي يبحث مع حكماء وأعيان مرزق الأوضاع المتردية بالمدينة

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التقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد لمنفي، اليوم الأربعاء، وفد أعيان وحكماء مدينة مرزق، وذلك لبحث الأوضاع المعيشية المتردية في المدينة.

وبحسب المكتب الإعلامي لرئيس المجلس، تطرق اللقاء إلى مناقشة معاناة المدينة وسكانها من الأوضاع المعيشية الصعبة.

وأكد المنفي خلال اللقاء عزمهم حل الإشكالات العالقة في المنطقة، وإرساء الأمن والاستقرار فيها، وتشكيل لجان لتقصي الحقائق والوقوف على الأوضاع من عين المكان، للنظر في الحلول الممكنة والعاجلة للأوضاع في مرزق.

ورحّب وفد أعيان وحكماء مدينة مرزق بإنشاء المفوضية العليا للمصالحة الوطنية، مؤكدين دعمهم الكامل لها، وتمسكهم بالثوابت الوطنية، وكل ما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في البلاد.