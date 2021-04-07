ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ عبدالله الزائدي |

07 April, 2021

التقى رئيس الشركة الليبية القابضة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات LPTIC فيصل قرقاب أمس الثلاثاء بطرابلس وزير المالية المالطي كلايد كاروانا والذي يزور ليبيا هذه الايام وحضر اللقاء براين زارا القنصل المالطي و احمد الديب مدير الادارة الاوروبية بوزارة الخارجية الليبية .

وبحسب اعلام الليبية القابضة للاتصالات LPTIC فقد ناقش الاجتماع الانتقال من الانظمة التقليدية الى الانظمة الحديثة من خلال العمل على الحكومة الالكترونية ومشاريع الدفع الإلكتروني لزيادة سرعة التحول الرقمي في ليبيا، بالاضافة الى التدريب والتطوير من خلال مشروع اكاديمية تكنولوجيا المعلومات والاتصال حديثا. مشيرا الى تطلع LPTIC الى الاستفادة من الخبرة المالطية في مجال تكنولوجيا المعلومات والتدريب والمؤهلات.

واضاف اعلام الشركة أن الاجتماع تطرق الى التعاون بين الشركات المالطية والشركات التابعة لشركة LPTIC، وعقد منتدى تشاوري بين الحكومة الليبية وشركات تكنولوجيا المعلومات والاتصال الخاصة والشركات المالطية المتخصصة، وفتح الفرص الاقتصادية .