مباحثات إماراتية ليبية في العاصمة أبوظبي

أكد ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد، وقوف دولة الإمارات إلى جانب الأشقاء الليبيين في هذه المرحلة المفصلية التي تمر بها بلادهم، متمنيا أن يقود المسار السياسي الحالي إلى عهد جديد من الاستقرار والتنمية والوحدة في ليبيا.

جاء ذلك خلال لقاء جمعه برئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وفي تغريدة على حسابه على تويتر، قال الشيخ محمد بن زايد: “سعدت بلقاء أخي عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا الشقيقة..نقف إلى جانب الأشقاء الليبيين في هذه المرحلة المفصلية التي تمر بها بلادهم، وثقتنا كبيرة في قدرتهم على تجاوز كل التحديات..تمنياتنا أن يقود المسار السياسي الحالي إلى عهد جديد من الاستقرار والتنمية والوحدة.”