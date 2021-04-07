محمد بن زايد: ‏سعدت بلقاء أخي الدبيبة.. ونقف مع ليبيا في هذه المرحلة المفصلية

استقبل ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة في أبوظبي اليوم الأربعاء.

وأبدى بن زايد سعادته عقب هذا اللقاء، وكتب في تغريدة على “تويتر” رصدتها “الساعة 24”: “‏سعدت بلقاء أخي عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا الشقيقة”.

وأضاف ولي عهد أبوظبي: “نقف إلى جانب الأشقاء الليبيين في هذه المرحلة المفصلية التي تمر بها بلادهم، وثقتنا كبيرة في قدرتهم على تجاوز كل التحديات”.

وعبّر بن زايد عن “تمنياته أن يقود المسار السياسي الحالي إلى عهدا جديدا من الاستقرار والتنمية والوحدة”.

وحضر اللقاء وزير شؤون الرئاسة الإماراتي منصور بن زايد نائب رئيس مجلس الوزراء الإماراتي.

ووصل الدبيبة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة مساء اليوم الأربعاء برفقة وفد ليبي، قادمين من دولة الكويت، ضمن جولة خليجية.