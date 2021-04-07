الدبيبة يلتقي محمد بن زايد في أبو ظبي

التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي اليوم الأربعاء، فيما أكد الأخير وقوف بلاده إلى جانب ليبيا حتى تصل إلى «عهد جديد من الاستقرار والتنمية والوحدة».

وقال بن زايد، في تغريدة على حسابه بموقع «تويتر»، مساء الأربعاء: «سعدت بلقاء أخي عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا الشقيقة، نقف إلى جانب الأشقاء الليبيين في هذه المرحلة المفصلية التي تمر بها بلادهم، وثقتنا كبيرة في قدرتهم على تجاوز كل التحديات».

وأضاف: «تمنياتنا أن يقود المسار السياسي الحالي إلى عهد جديد من الاستقرار والتنمية والوحدة»؛ بينما نشر صورته مع الدبيبة ووفد من حكومة الوحدة الوطنية، بحضور مسؤولين إماراتيين آخرين.

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