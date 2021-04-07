وكالة الأنباء الإماراتية تكشف تفاصيل لقاء بن زايد والدبيبة في أبوظبي

ليبيا – استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي اليوم الأربعاء عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية والوفد المرافق له بقصر الحصن.

وكالة الأنباء الإماراتية كشفت بأن الشيخ محمد بن زايد رحب خلال اللقاء بالدبيبة، وبحث الطرفان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وأطلع بن زايد الدبيبة على آخر التطورات على الساحة الليبية والجهود المبذولة لقيادة المرحلة الانتقالية خاصة فيما يتعلق باستعادة الأمن والاستقرار وتهيئة مؤسسات الدولة لانطلاق عملية التنمية والبناء و التحضير للإنتخابات، مضيفًا بأن العلاقات بين دولة الإمارات وليبيا علاقات أخوية و راسخة، وأنهم يتطلعون إلى تعزيزها وتنميتها خلال المرحلة المقبلة لمصلحة الشعبين الشقيقين.

وهنأ بن زايد الدبيبة بمناسبة نيله وحكومته ثقة مجلس النواب، ما يهيئ الظروف الملائمة لعمل الحكومة وأدائها مسؤولياتها في أجواء إيجابية ومشجعة، متمنيًا له التوفيق في مهمته “الوطنية الكبيرة خلال هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ بلده العزيز ليبيا”.

ووجه الشيخ محمد بن زايد التحية والتقدير إلى الشعب الليبي الذي يتطلع إلى عهد جديد من الاستقرار والتنمية والوحدة بعد سنوات صعبة عاشها.

وكشف المصدر بأن اللقاء بحث علاقات التعاون والعمل المشترك بين دولة الإمارات و ليبيا في مختلف المجالات السياسية والأمنية والتنموية والاستثمارية والاقتصادية وفرص تطويرها بما يحقق تطلعات البلدين وشعبيهما إلى التنمية و التقدم و الازدهار، إضافةً إلى عدد من الموضوعات والملفات ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

وجدد بن زايد دعم دولة الإمارات للسلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا وما تقوم به لتحقيق الأمان والاستقرار في ليبيا، وقال :” إن دولة الإمارات تقف دائما إلى جانب الشعب الليبي و مع كل ما يحقق مصلحته و يحافظ على سيادة بلده و وحدتها ويمنع التدخل في شؤونها الداخلية”.

وتمنى ولي عهد أبوظبي لليبيا وشعبها الانطلاق إلى مرحلة جديدة من الاستقرار والسلام والرخاء تطوى بها صفحات الماضي.

من جانبه أعرب عبد الحميد الدبيبة عن شكره وتقديره لحفاوة الاستقبال و أكد أن ليبيا تتطلع إلى تعزيز علاقاتها مع دولة الإمارات وتنميتها من خلال تكثيف التعاون والعمل المشترك واقامة شراكات إستراتيجية شاملة في مختلف المجالات التنموية و الاستثمارية و الاقتصادية والأمنية و الاستفادة من تجربة دولة الإمارات التنموية الناجحة والملهمة لما فيه خير البلدين وشعبيهما الشقيقين.. وعبر عن تطلع بلاده لموقف دولي موحد تجاه ليبيا وفق المصالح المشتركة وبما يعزز فرص الاستقرار والأمن وفرض السيادة الليبية على كامل ترابها.

يشار إلى أنه قد حضر اللقاء كل من منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء الاماراتي وزير شؤون الرئاسة وشخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان وزير دولة والدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الامارات وعلي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني الاماراتي ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي وعدد من المسؤولين في الحكومة الليبية.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية