في إطار توطين العلاج بالداخل.. وزير الصحة يجتمع مع فريق طبي إيطالي 

اجتمع علي الزناتي وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، الأربعاء، بفريق طبي من جمهورية إيطاليا، في إطار توطين العلاج بالداخل.

وأوضح حساب وزارة الصحة على فيسبوك، في بيان، أن وزير الصحة علي الزناتي أكد خلال اجتماعه على أن “الهدف من توطين العلاج بالداخل هو بالأساس توفير العلاج للمريض وهو بين أهله وذويه حيث أن معاناة المرضى بالخارج لتلقى العلاج تجربة مريرة ابتداءً من مشقة السفر إلى التكاليف المصاحبة لرحلة العلاج التي أنهكت كاهل المريض”.

وتابع وزير الصحة؛ “لدينا من المراكز والمستشفيات ما لا تملكه دول كبرى وكل ما نحتاجه هو تطوير هدا القطاع بالداخل ونقل الخبرات وتبادلها مع المراكز العالمية و الجامعية ليستفيد كل من هو في هذا القطاع من تدريب للكوادر الطبية والطبية المساعدة والأهم رفع المعاناة وتقديم أفضل الخدمات للمواطن الليبي”.

وشكر الفريق الإيطالي وزير الصحة وأكدو بأنهم جاهزون لتقديم خدماتهم في شتى الاقسام والتخصصات الطبية كما كان لهم في السابق تجارب مع مستشفى غريان التعليمي وعدة مستشفيات أخرى وهم مهتمون بالعمل كفريق متكامل في كل التخصصات لتوفير أفضل الخدمات وتدريب الكوادر الطبية والطبية المساعدة.