ليبيا الان

«حمودة»:  الجرعة الأولى من اللقاح تستهدف مراكز العزل ثم كبار السن

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال محمد حمودة، الناطق الرسمي باسم حكومة الوحدة الوطنية، إن “الجرعة الثانية من اللقاح الروسي ستصل الأربعاء وتقدر ما بين 300 إلى 400 ألف جرعة”، لافتًا إلى أن “باقي الشحنة ستصل تباعاً في القريب العاجل وبشكل مستمر “.

وأضاف «حمودة»، في تصريحات صحفية، أن “الجرعة الأولى تستهدف من هم بمراكز العزل، والإيواء ومن ثم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة وكافة شرائح المجتمع”.

وفي سياق متصل، أكدت وزارة الصحة أن “الكمية التي ستصل إلى البلاد من مجمع كوفاكس كانت نتاج تعاقد الحكومة السابقة عليها، وهناك تعاقدات أخرى وستصل اللقاحات إلى ليبيا بالكامل في يونيو القادم”.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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