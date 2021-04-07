دغيم: اختيار الدبيبة للكويت في بداية جولته الخليجية لدورها الحيادي تجاه ليبيا

قال عضو مجلس النواب زياد دغيم، إن الزيارات الخارجية من اختصاص المجلس الرئاسي لا الحكومة، على حد قوله.

وأوضح دغيم في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة 24” أن اختيار رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة للكويت محطةً أولى في جولته الخليجية، جاء لدورها الحيادي نحو ليبيا بشرقها وغربها.

وأضاف النائب البرلماني: “مهام حكومة الوحدة الوطنية ورئيسها لا بد أن تتركّز على الداخل وحل مختنقاته، وهي مهمة كبيرة وشاقة”.

وادعى دغيم أن زيارات الحكومة الخارجية حاليا لبعض الدول المتداخلة في الملف الليبي تعني تعطيل الدولة الليبية وفرض شروط وطلبات على كاهلها.

ووصل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة مساء اليوم الأربعاء برفقة وفد ليبي، قادما من دولة الكويت، ضمن جولة خليجية.