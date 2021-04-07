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دغيم: اختيار الدبيبة للكويت في بداية جولته الخليجية لدورها الحيادي تجاه ليبيا

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال عضو مجلس النواب زياد دغيم، إن الزيارات الخارجية من اختصاص المجلس الرئاسي لا الحكومة، على حد قوله.

وأوضح دغيم في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة 24” أن اختيار رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة للكويت محطةً أولى في جولته الخليجية، جاء لدورها الحيادي نحو ليبيا بشرقها وغربها.

وأضاف النائب البرلماني: “مهام حكومة الوحدة الوطنية ورئيسها لا بد أن تتركّز على الداخل وحل مختنقاته، وهي مهمة كبيرة وشاقة”.

وادعى دغيم أن زيارات الحكومة الخارجية حاليا لبعض الدول المتداخلة في الملف الليبي تعني تعطيل الدولة الليبية وفرض شروط وطلبات على كاهلها.

ووصل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة مساء اليوم الأربعاء برفقة وفد ليبي، قادما من دولة الكويت، ضمن جولة خليجية.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • لم يكن لها دور اصلا فى ليبيا فهى بعيدة عنها ولا تعنيها ياكلبوظة اما دول الجوار فلا يمكن ان تكون محايدة بين جيش وطنى ومليشيات ارهابية وامر طبيعى ان تنحاز للجيش الوطنى فى حربه ضد الارهاب ياكلاب فمن الذى دعم الجيش الوطنى فى تحرير درنة والجنوب والهلال النفطى ومن الذى منع اردوغان من احتلال موانئ النفط ووضع خط احمر انها مصر ولو تخلت عن دورها لكانت ليبيا مثل سوريا محتلة من عدة دول ويتنشر فيها الارهاب وقطع الرؤوس واضح انك ينطبق عليك المثل اجسام البغال واحلام العصافير .
    الم تقم مصر فى البداية بدور محايد عقب اتفاق الصخيرات مباشرة واستضافت اجتماعات توحيد المؤسسة العسكرية واستضافت القيادات السياسية حيث استضافت السراج ومعتيق وعقيلة صالح وحفتر وكل النتائج التى وصلوا اليها اجهضها الاخوان باوامر من قطرائيل ياسئيل وبعد ان تاكد الجيش الوطنى من وجود مؤامرة اممية لعقد مؤتمر غدامس الجامع لجماعة الاخوان والمأجورين لشرعنة المليشيات واستبعاد مجلس النواب تحرك الجيش الى طرابلس بينما كان المتعوس الاممى مع امين عام الامم المتحدة فى طرابلس يعد للمؤامرة فاى حياد ياغبى بين الارهاب وجيش وطنى يسعى للسيادة الوطنية فعل انت راضى عن مليشيات غنيوة والبقرة والفار وكاره والمرتزقة السوريين وتدافع عنهم ام انك جاهل وغبى فكيف اذا اصبحت نائب وانت نائم فى العسل يابغل

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