الشيخ محمد بن زايد: نقف إلى جانب الأشقاء الليبيين بهذه المرحلة المفصلية

‏‏قال ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان : (سعدت بلقاء أخي عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا الشقيقة..نقف إلى جانب الأشقاء الليبيين بهذه المرحلة المفصلية التي تمر بها بلادهم، وثقتنا كبيرة بقدرتهم على تجاوز التحديات..تمنياتنا أن يقود المسار السياسي الحالي إلى عهد جديد من الاستقرار والتنمية).

جاء ذلك خلال لقاء جمعه برئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة الذي وصل إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي -الأربعاء- ضمن جولة له في دول الخليج وبحث “الدبيبة” مع الشيخ محمد بن زايد خلال اللقاء في قصر الحصن تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الشقيقين الليبي والإماراتي واستعرض الطرفان آخر التطورات على الساحة الليبية والجهود المبذولة لقيادة المرحلة الانتقالية خاصة فيما يتعلق باستعادة الأمن والاستقرار وتهيئة مؤسسات الدولة لانطلاق عملية التنمية والبناء و التحضير للانتخابات.

وقال الشيخ محمد بن زايد: (إن العلاقات بين دولة الإمارات وليبيا علاقات أخوية وراسخة ونتطلع إلى تعزيزها وتنميتها خلال المرحلة المقبلة لمصلحة شعبينا الشقيقين)، فيما استعرض اللقاء علاقات التعاون والعمل المشترك بين ليبيا ودولة الإمارات في مختلف المجالات السياسية والأمنية والتنموية والاستثمارية والاقتصادية وفرص تطويرها بما يحقق تطلعات البلدين وشعبيهما إلى التنمية والتقدم والازدهار، إضافة إلى عدد من الموضوعات والملفات ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

وجدد الشيخ محمد بن زايد دعم دولة الإمارات للسلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا وما تقوم به لتحقيق الآمان والاستقرار في ليبيا وقال (إن دولة الإمارات تقف دائما إلى جانب الشعب الليبي ومع كل ما يحقق مصلحته ويحافظ على سيادة بلده ووحدتها ويمنع التدخل في شؤونها الداخلية، متمنياً لليبيا وشعبها الانطلاق إلى مرحلة جديدة من الاستقرار والسلام والرخاء تطوى بها صفحات الماضي).

وأكد “الدبيبة” من جانبه على أن ليبيا (تتطلع إلى تعزيز علاقاتها مع دولة الإمارات وتنميتها من خلال تكثيف التعاون والعمل المشترك وإقامة شراكات استراتيجية شاملة في مختلف المجالات التنموية والاستثمارية والاقتصادية والأمنية والاستفادة من تجربة دولة الإمارات التنموية الناجحة والملهمة لما فيه خير البلدين وشعبيهما الشقيقين).. كما أعرب “الدبيبة” عن التطلع لموقف دولي موحد تجاه ليبيا وفق المصالح المشتركة وبما يعزز فرص الاستقرار والأمن وفرض السيادة الليبية على كامل ترابها.

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