يوسف الفارسي: حكومة الوحدة الوطنية تحتاج إلى دعم عربي لمواجهة التحديات

أكد أستاذ العلوم السياسية في جامعة «عمر المختار» يوسف الفارسي أن حكومة الوحدة الوطنية تحتاج للدعم من أجل إدارة الأزمات الداخلية وقيادة المرحلة بالشكل المطلوب، مما يحتم عليها طلب دعم عربي كبير لمساعدتها في التعامل مع التحديات الجسام المطروحة في الوقت الحالي.

وأشار الفارسي في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة 24″، إلى أن أبرز التحديات التي تواجه الحكومة الليبية هي دعم الاستقرار والأمن وتفكيك المليشيات المسلحة وتهيئة المناخ المناسب لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وقيادة ليبيا إلى بر الأمان بإخراج المرتزقة من البلاد.

وانتقد السياسي الليبي الأصوات التي تدعو لتأجيل خروج المرتزقة وهو ما يقوض عملية الاستقرار والأمن.

وأكد الفارسي وجود رغبة لدى جماعة «الإخوان» لإبقاء المرتزقة والقوات الأجنبية، لأنها تعتبرهم صمام الأمان لهم، مشيراً إلى تحركات تقوم بها الجماعة لإفشال المسارين العسكري والسياسي في ليبيا.

ووصل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة مساء اليوم الأربعاء برفقة وفد ليبي، قادما من دولة الكويت، ضمن جولة خليجية.