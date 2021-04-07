مصادر: المصرف المركزي يصرف مرتبات المواطنين لشهر مارس.. قريبًا

أكدت مصادر صحفية، اقتراب صرف مرتبات شهر مارس الحالي من قبل مصرف ليبيا المركزي، فيما أكدت مصادر من مصرف الجمهورية توفر السيولة مع اختلاف سقف السحب من فرع إلى آخر.

تجدر الإشارة إلى أن مصرف ليبيا المركزي كان قد نفذ مرتبات شهري يناير وفبراير ، مع توفر السيولة في عدة مصارف ضمنها الجمهورية والتجاري الوطني، والوحدة، وتوزيعها على المواطنين.

وكان رئيس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، قد أصدر منذ فترة القرار رقم 6 لسنة 2021، والذي يقضي بتشكيل لجنة وزارية لوضع مقترح بزيادة مرتبات العاملين بالوحدات الادارية العامة، برئاسة وزير المالية وعضوية كل من، وزير الخدمة المدنية،ووزير المواصلات،ووزير العمل والتأهيل.