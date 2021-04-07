وزير الداخلية يترأس الاجتماع الأول للجنة متابعة أوضاع ترهونة المعيشية والأمنية

عقد وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية العميد خالد مازن -الأربعاء- الاجتماع الأول للجنة المختصة بمتابعة كافة الأوضاع المعيشية و الأمنية بمدينة ترهونة، لمناقشة السبل الكفيلة والآليات والترتيبات ذات العلاقة بتحسين الأوضاع المعيشية، خصوصاً المتعلقة بأسر وأبناء ضحايا المقابر الجماعية بالمدينة.

وأشارت الوزارة في منشور لها أن اللجنة تباشر أعمالها تنفيذاً لقرار رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة القاضي بتشكيل لجنة لمتابعة كافة الأوضاع المعيشية و الأمنية في ترهونة برئاسة وزير الداخلية و عضوية وزيرة العدل و وزير الدولة لشؤون الهجرة و حقوق الإنسان و وزيرة الشؤون الاجتماعية و وزير الحكم المحلي و رئيس الهيئة العامة للبحث و التعرف على المفقودين و رئيس جهاز المباحث الجنائية، الذين حضروا الاجتماع الأول.

وأكد المجتمعون من الوزراء ورؤساء الهيئات على جدية اللجنة المشكلة في تسليط الضوء على عملية الإسراع بالكشف على المقابر التي لم يتم الكشف عنها حتى الآن، والتشديد على توفير المواد و المعدات الفنية اللازمة للتعرف على الجثث المجهولة.

و خلص أعضاء اللجنة إلى جملة من التوصيات المهمة التي سترفع لرئيس الحكومة بهدف العمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها وبما يؤدي لضمان نجاح اللجنة في مهامها-وفقاً لما نشرته “الوزارة” على منصتها الإعلامية.

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