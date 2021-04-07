دورة تدريبية في طبرق عن كيفية الطريقة الصحيحة لحقنة لقاح كورونا

أخبار ليبيا 24

نظمت إدارة الخدمات الصحية طبرق، دورة تدريبية حول الطريقة الصحيحة لحقنة لقاح كورونا للمواطنين المستهدفين في المرحلة الأولى، وذلك تحت ضد فيروس كورونا، بإشراف أطباء وعناصر طبية مساعدة.

وحضر فعاليات الدورة التدريبية رئيس اللجنة الرئيسية بالحملة الوطنية للتطعيم ضد جائحة كورونا ببلدية طبرق عبد المنعم أسويكر ، والذي يرأس إدارة الخدمات الصحية في طبرق.

وأعرب أسويكر عن تمنياته التوفيق والنجاح للمشاركين في الدورة، والمهمة المكلفين بها التي تعمل على تحصين المواطنين وتطعيمهم ضد جائحة كورونا، وفق الأولويات التي وضعتها اللجنة الاستشارية العليا.