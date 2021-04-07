الزهراء لنقي: القاعدة الدستورية ستكون جاهزة اليوم

قالت عضو اللجنة القانونية بملتقى الحوار السياسي الزهراء لنقي، إن أعضاء اللجنة اتفقوا بالإجماع على مبدأ أن الانتخابات أولا، ولا تنازل عن إجرائها في 24 ديسمبر المقبل.

وأضافت لنقي في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة 24″، أن كل أعضاء اللجنة مقتنعون تماما بأهمية إجراء الانتخابات في موعدها وأكدوا ذلك خلال الاجتماع.

وتابعت: “انتهت مرحلة المقترحات للقاعدة الدستورية، ونعمل الآن على تنقيحها نهائيا، فاللجنة القانونية تعمل الآن لوضع قاعدة دستورية للانتخابات، ولكنها تؤكد أنها لن تتدخل في المسار الدستوري لأنه ليس من اختصاصها” على حد قولها.

وأكدت لنقي أت القاعدة الدستورية ستكون جاهزة غدا (في وقت لاحق اليوم الخميس)، وسيُخصّص اليوم الثالث والأخير من اجتماعات اللجنة للحديث عن أسس قانون الانتخابات.

ودعا المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيش، أمس، أعضاء اللجنة القانونية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي إلى وضع مقترحات ملموسة وقابلة للتطبيق بشأن وضع إطار دستوري وانتخابي يمكن من إجراء الانتخابات الوطنية في موعدها المقرر في 24 ديسمبر المقبل.

وأكد كوبيش بحسب بيان للبعثة الأممية خلال اجتماعات اللجنة القانونية في تونس التي انطلقت أمس، الأهمية الحاسمة للمقترحات التي ستصوغها اللجنة في تنفيذ أهداف خارطة الطريق التي أقرها الملتقى.

ورأى المبعوث الأممي لدى ليبيا أن اللجنة أمامها فرصة للتقدم خطوة أخرى نحو إجراء الانتخابات الوطنية في موعدها.