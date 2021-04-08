«ذا تلغراف»: بريطانيا مستعدة لمواجهة «فاغنر» بعد نشاطها في ليبيا

قال وزير الدفاع البريطاني بن والاس إن على بلاده مواجهة «مجموعات المرتزقة الروسية، بعد أن أظهرت صورا استخباراتية أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يزود جيشه الخاص بالدبابات والطائرات»، وذلك «بعد نشاط هذه المجموعات في كل من ليبيا وسورية».

وأوضح بن والاس في تصريح إلى جريدة «تلغراف» البريطانية، الأربعاء، أن «قوة المرتزقة التابعة لمجموعة فاغنر الروسية، التي يديرها رجل يعرف باسم طاه بوتين ، أظهرت كيف تتغير الحرب الحديثة بسرعة».

تأتي تعليقات وزير الدفاع في الوقت الذي تظهر فيه صور استخباراتية رفعت عنها السرية مؤخرًا «مجموعة فاغنر تستخدم معدات عسكرية روسية عادية في ليبيا، مما يشير إلى أنها في الواقع جزء من جيش الكرملين لا يمكن إنكاره»، وفق الجريدة.

ويعتقد خبراء الأمن أن «مجموعة فاغنر تُستخدم بشكل لا يمكن إنكاره لاستعراض القوة العسكرية لموسكو من خلال دعم الأنظمة السياسية الضعيفة أو غير الشرعية وغالبًا بدعم عسكري مباشر من الجيش الروسي».

وحسب الجريدة، «تنشط المجموعة بشكل خاص في سورية وليبيا وعبر إفريقيا جنوب الصحراء، حيث تتم مكافأة المساعدة المسلحة من خلال الوصول إلى احتياطيات الطاقة والذهب والمعادن الثمينة الأخرى».

ويحذر مسؤولو الأمن البريطانيون من استخدام مثل هذه القوات غير الخاضعة للتنظيم، ويقول الوزير البريطاني: «هذه الجماعات الغامضة المدعومة الآن… من قبل جيوش جيدة التمويل ومدربة تدريباً عالياً، تشكل اقتراحاً معقداً لجيوش الدول الغربية، وستحتاج المملكة المتحدة وحلفاء آخرون إلى الاستعداد لتحدي مجموعات المرتزقة لمواجهة تأثيراتهم».

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