دورة تدريبية في سبها لدعم المؤسسات في مواجهة كورونا

شهدت مدينة سبها دورة تدريبية للمختصين الاجتماعيين في المؤسسات التعليمية حول جائحة كورونا وكيفية التعامل مع الطلبة من ناحية التوعية والوقاية، ضمن خطة المجلس البلدي سبها في دعم المؤسسات وتطوير الكوادر الوظيفية بالبلدية.

ويسعى المجلس من خلال هذه الدورة للمساهمة في رفع جودة الأداء داخل المؤسسات الخدمية والتعليمية، في ظل عودة الدراسة في فترة جائحة كورونا وقد أشرف على هذه الدورة المدرب الدكتور “حافظ دنقس” وتنفيذ شركة رؤية الإبداع للتدريب و الاستشارات و الخدمات التقنية .

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