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دورة تدريبية في سبها لدعم المؤسسات في مواجهة كورونا

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شهدت مدينة سبها دورة تدريبية للمختصين الاجتماعيين في المؤسسات التعليمية حول جائحة كورونا وكيفية التعامل مع الطلبة من ناحية التوعية والوقاية، ضمن خطة المجلس البلدي سبها في دعم المؤسسات وتطوير الكوادر الوظيفية بالبلدية.

ويسعى المجلس من خلال هذه الدورة للمساهمة في رفع جودة الأداء داخل المؤسسات الخدمية والتعليمية، في ظل عودة الدراسة في فترة جائحة كورونا وقد أشرف على هذه الدورة المدرب الدكتور “حافظ دنقس” وتنفيذ شركة رؤية الإبداع للتدريب و الاستشارات و الخدمات التقنية .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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