آمال بوقعيقيص: نتوقع إنجاز القاعدة الدستورية اللازمة للانتخابات اليوم الخميس

رجحت عضو اللجنة القانونية بملتقى الحوار آمال بوقعيقيص، أن تنجز اللجنة القاعدة الدستورية اللازمة لانتخابات 24 ديسمبر بحلول مساء اليوم الخميس.

ودعا المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيش، أمس، أعضاء اللجنة القانونية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي إلى وضع مقترحات ملموسة وقابلة للتطبيق بشأن وضع إطار دستوري وانتخابي يمكن من إجراء الانتخابات الوطنية في موعدها المقرر في 24 ديسمبر المقبل.

وأكد كوبيش بحسب بيان للبعثة الأممية خلال اجتماعات اللجنة القانونية في تونس التي انطلقت أمس، الأهمية الحاسمة للمقترحات التي ستصوغها اللجنة في تنفيذ أهداف خارطة الطريق التي أقرها الملتقى.

ورأى المبعوث الأممي لدى ليبيا أن اللجنة أمامها فرصة للتقدم خطوة أخرى نحو إجراء الانتخابات الوطنية في موعدها.