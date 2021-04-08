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آمال بوقعيقيص: نتوقع إنجاز القاعدة الدستورية اللازمة للانتخابات اليوم الخميس

تم النشر منذُ 26 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

رجحت عضو اللجنة القانونية بملتقى الحوار آمال بوقعيقيص، أن تنجز اللجنة القاعدة الدستورية اللازمة لانتخابات 24 ديسمبر  بحلول مساء اليوم الخميس.

ودعا المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيش، أمس، أعضاء اللجنة القانونية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي إلى وضع مقترحات ملموسة وقابلة للتطبيق بشأن وضع إطار دستوري وانتخابي يمكن من إجراء الانتخابات الوطنية في موعدها المقرر في 24 ديسمبر المقبل.

وأكد كوبيش بحسب بيان للبعثة الأممية خلال اجتماعات اللجنة القانونية في تونس التي انطلقت أمس، الأهمية الحاسمة للمقترحات التي ستصوغها اللجنة في تنفيذ أهداف خارطة الطريق التي أقرها الملتقى. 

ورأى المبعوث الأممي لدى ليبيا أن اللجنة أمامها فرصة للتقدم خطوة أخرى نحو إجراء الانتخابات الوطنية في موعدها.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • ستظل ليبيا فى فوضى ولادولة طالما تركتم الاخوان خارج السجون فكل مكان به اخوان فى السلطة تجد فوضى اما الدول التى تخلصت من الاخوان فتنطلق الان بسرعة كما فى مصر والسودان ففى مصر راينا افتتاح مركز توثيق الكترونى متفدم تكلف مليار دولار وراينا اكبر متحف عالمى للحضارة ونرى قرب افتتاح عاصمة جديدة اما ايام حكم المرشد فى الستة السوداء لمرسى فكان الزحام على طوابير الخبز والبتزين واتقطاع الكهرباء لساعات وتسول من دول الخليج رغم ان مصر كانت قديما اغنى من دول الخليح الحفاة العراة وبتص القرآن الكريم حيث كان سيدنا يوسف يتحكم فى خزائن الارض وايام سيدتا موسى كان قارون اغنى رجل كما جاء وصفه بالقرآن يحمل مفاتيح الخزائن عصبة من الرجال فاين ذهبت هذه الثروة التى خسف الله بها الارض فى مصر ابحث عنها ياسيسى ولك الحلاوة يازاهر ياحواس لو عرفت اين مال قارون !!

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