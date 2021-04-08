“الرقابة” في سبها تخالف مطعمين في القرضة والمنشية –((صور))

استأنف مركز الرقابة على الأغذية والأدوية فرع مدينة سبها حملاته التفتيشية على محلات ومطاعم وصيدليات المدينة والمحلات الواقعة في إطار المجلس البلدي سبها ومنها “مطعم الأسطورة” الكائن في محلة “المنشية” إحدى كبريات أحياء المدينة.

وذكرت المنصة الإعلامية لمركز الرقابة على مستوى ليبيا في منشورين منفصلين لها عن نشاط الفرع في سبها أنه بعد التفتيش على مطعم “الأسطورة” تم رصد “4” مخالفات على المطعم منافية للمعايير والضوابط الصحية: “النظافة العامة رديئة – تخزين الفضلات و الوجبات و بيعها في اليوم التالي – الخلط بين اللحوم البيضاء و الحمراء و المتبلة في ثلاجة واحدة و في ظروف منافية للإشتراطات الصحية – تكدس الأوساخ و بقايا الفضلات مما أدى إلى إغلاق فتحات تصريف المياه.

كما فتش فريق المركز مطعم الحطاب الكائن في نطاق محلة القرضة وسط مدينة سبها وضبط داخله عدة مخالفات منها : “النظافة العامة رديئة – عدم وجود شهائد صحية لدى العاملين من الجنسيات الوافدة من دول أفريقية جنوب الصحراء – حالة الآلات المستعملة رديئة، علاوةً على ستعمالات زيت القلي لمدة طويلة وأكثر من المرات المسموح بها حسب المعايير الصحية.

وأحال فريق التفتيش تقريراً مفصلاً بالجولة والمخالفات التي تخص المطعمين في المنشية والقرضة إلى الجهات الضبطية المتمثلة في جهاز الحرس البلدي لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما أكد المركز في منشور له أن هذه الجولات التفتيشية تأتي ضمن حرص فريق العمل على صحة المواطن وضمان حصوله على غذاء و دواء صحي وآمن.

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