تنسيق التعاون بشأن جائحة كورونا بين شركة “إيني” و”مكافحة الأمراض”

زار فريق من شركة “ايني” شمال أفريقيا للنفط والغاز-الأربعاء- المختبر المرجعي لصحة المجتمع الواقع داخل المركز الوطني لمكافحة الأمراض في مدينة طرابلس حيثُ قام أعضاء الوفد الزائر بجولة داخل المختبر، اطلعوا من خلالها على طريقة وآلية سير العمل داخل المختبر المرجعي والدور المهم الذي يقوم به في إجراء إختبارات الكشف عن فيروس كورونا .

واستقبل الوفد، نائبُ مدير عام المركز الدكتور حسين محمد بن عثمان ومدير المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز، الدكتور عمر رمضان الأحمر وقد عُقد عقب الجولة اجتماع مع الفريق في قاعة غرفة طواريء صحة المجتمع بالمركز لمناقشة أوجه التعاون وإمكانية الدعم في مجال التشخيص المعملي وتحديد بعض الأولويات لتنفيذها خلال الفترة المقبلة-وفقاً لما نشره مكتب الإعلام والتوثيق بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض.

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