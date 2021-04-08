“الرقابة” في سواني بن يادم ترصد “12” مخالفة على عيادة الرازي –((صور))

كشف مكتب الجفارة لفرع مركز الرقابة على الأغذية والأدوية عما أسفرت عنه الجولة التفتيشية التي تأتي استمراراً لجولاته التوعوية التفتيشية التي تهدف لصحة وسلامة المواطنين برفقة عناصر من جهاز الحرس البلدي.

وأفاد المكتب أن الجولة التي أتت كزيارة ميدانية ثانية لعيادة الرازي التخصصية الواقعة في نطاق المجلس البلدي “سواني بن يادم” .. ومن خلال هذه الزيارة الثانية للعيادة نفسها تم رصد “12” مخالفة للمعايير المعتمدة.

وتمثلت المخالفات في: ” وجود ثقوب ونقرات علي الجدران والأسقف – وجود صدأ علي أجزاء من أرضية غرف العيادة – الإنارة ردئية- لايوجد إشراف طبي خاص بالعيادة – بعض معدات العيادة غير نظيفة – غرف حضانة الأطفال غير مطابقة للأشترطات الصحية – جزء من الأرضية يحتاج إلي تغيير(in boxe) – غرفة العمليات تحتاج إلي ترتيب وتصنيف – وجود صدأ في بعض المعدات داخل غرفة العمليات – عدم ارتداء الزي الخاص لبعض العاملين – تكدس بعض المعدات الزائدة عن الحاجة، مثل معدات الورش- عدم اتباع برنامج الوقاية من جائحة كورونا”، ليتم من ثم إحالة صاحب العيادة إلى الجهات الضبطية المتمثلة في نقطة الحرس البلدي في المكتب.

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