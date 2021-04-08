«النعاس»: «العسكر المجانين» يستخدمون مصطلح «الجيش» لجعل البلاد تحت سيطرة الأجنبي

زعم محمد النعاس الذي تقدمه قنوات «الإخوان» كخبير عسكري واستراتيجي، أن من وصفهم بـ«العسكر المجانين» يستخدمون مصطلح «الجيش» لجعل البلاد تحت سيطرة الأجنبي.

وقال النعاس في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “«آخر مفاجآت السفاح العجوز».. منذ يومين اجتمع «السفاح» خليفه حفتر باتباعه من ضباط المنطقة الشرقية”، وفقا لقوله.

وأضاف “«حفتر» قال لأتباعه ما يلى: لن نسمح لكائن من كان بالمساس بالجيش والتلاعب بمصيره، ونتمنى من حكومة الوحدة الوطنية «إخراج المرتزقة» ودعم القوات المسلحة والشرطة، حيث إن معركة الشرف والكرامة لن تنتهى حتى تصل إلى إرجاع هيبة الدولة”، بحسب وصفه.

وتابع “قال لهم أيضا: جيشكم لا يزال قويا وازداد قوة ومستعد كما عاهدكم، نحن نعلم أن عزائمكم هي الأسلحة التي حققت (المعجزات)”، وفقا لتعبيره.

واستطرد “بالله عليكم، هل هذا المخلوق يحمل ذرة واحدة من العقل السليم؟، جيش، انتصارات، معجزات، الشرف، الكرامة. كلها مصطلحات استخدمتها وتستخدمها عقول العسكر المجانين وضمائرهم الميتة في غير محلها مطيّة لتدمير أوطانهم وجعلها تحت سيطرة الأجنبي”.