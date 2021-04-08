“بويصير”: الشعب الليبي كالقطيع يتبع عصا الراعي وعلفه

وصف محمد بوصير، المحلل السياسي، «الشعب» الليبي بـ “القطيع الذي يتبع عصا الراعي وعلفه” على حد تعبيره.

وقال «بويصير»، الأمريكي الليبي الذي يعيش في أمريكا منذ عدة سنوات، وكان من المؤيدين بشدة للغزو التركي على ليبيا، في منشور عبر حسابه على فيسبوك، “الشعب؛ الذى هتف للإعدامات وخرج في مظاهرات يقول (الشعب يطالب بالإعدام) التى سمعتها بأذني بينما كنا في المعتقل، والذي تعلق في أقدام المشنوقين لخنقهم وهو يرقص طربا لموت الشباب”.

وتابع؛ “والذى ابتهج بمصادرة أرزاق الناس بدون حق بل تاجر ويتاجر فيها حراما إلى نهار اليوم، و الذى استولى على كل بيت أو أرض صاحبها غائب واختلق المبررات التي تحلل له ذلك ولم يردعه عن ذلك لا أخلاق ولا دين ولا حتى صلة قرابة، والمستعد لقبول وتبرير و تشجيع ودعم من أمر بالخطف والقتل والاغتيال بل ويتجهز لانتخابه رئيسا”.

وأردف “والشعب الذي يكبر من سرق المال العام الذي اؤتمن عليه، من سرق ثمن الدواء والغذاء ويرحب بهم حكاما، والذى لا يمانع في أن يكذبوا عليه وأن يضللوه، سواء بزعم شهادات علمية لم يحصلوا عليها او اخفاء جنسيات يحملونها، والذي يستمتع بالتصرف كالقطيع يتبع عصا الراعى وعلفه”.

وختم موضحًا أن هذا الشعب “لابد؛ أن يكون (عقله فى أذنيه) كما قال شوقي، أما الأقلية الواعية فهى خارج كل الحسابات للأسف”. على حد قوله.