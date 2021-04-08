وزيرة العدل تجري جولةً تفقديةً داخل مقر الوزارة

أجرت وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية، حليمة إبراهيم، ظهر الأربعاء، جولةً تفقديةً بمقر ديوان الوزارة.

واطلعت الوزيرة، خلال الزيارة، على أعمال الورشة التدريبية الخاصة بمشروع منظومة المأذونين الشرعيين تحت مسمى “المأذون الإلكتروني”.

وتفقدت مطبعة العدل وتجولت داخلها، مع مدير مكتب وزير العدل، ومدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية، وعدد من رؤساء الأقسام والوحدات.

واستمعت وزيرة العدل، خلال الجولة، إلى شروحٍ وافيةٍ حول آلية العمل والنشاط اليومي الذي يُنفّذ داخل المطبعة.

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