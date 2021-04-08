ليبيا الان

وزيرة العدل تجري جولةً تفقديةً داخل مقر الوزارة

تم النشر منذُ 3 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أجرت وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية، حليمة إبراهيم، ظهر الأربعاء، جولةً تفقديةً بمقر ديوان الوزارة.

واطلعت الوزيرة، خلال الزيارة، على أعمال الورشة التدريبية الخاصة بمشروع منظومة المأذونين الشرعيين تحت مسمى “المأذون الإلكتروني”.

وتفقدت مطبعة العدل وتجولت داخلها، مع مدير مكتب وزير العدل، ومدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية، وعدد من رؤساء الأقسام والوحدات.

واستمعت وزيرة العدل، خلال الجولة، إلى شروحٍ وافيةٍ حول آلية العمل والنشاط اليومي الذي يُنفّذ داخل المطبعة.

 

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك