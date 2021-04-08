اليونان تعلن استعداد الحكومة الليبية لمناقشة ترسيم المنطقة البحرية مع أثينا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قالت الناطقة باسم الحكومة اليونانية أريستوتيليا بيلوني، إن ليبيا مستعدة لمناقشة قضية ترسيم المنطقة البحرية مع اليونان، وذلك بعد يوم من زيارة رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس إلى طرابلس.

بيلوني أضافت، أمس الأربعاء، في تصريحات صحفية أن السلطة الجديدة في ليبيا اقترحت تشكيل لجنة فنية لمراجعة القضية.

وشجبت مذكرة الحدود البحرية التركية الليبية عام 2019م، ووصفتها بأنها “لا أساس لها” و”غير صالحة”، مطالبة بإلغائها، مضيفة بأنها ألقت بظلالها على علاقات ليبيا مع اليونان وكذلك مع الاتحاد الأوروبي.

وكان وزير الداخلية بحكومة الوفاق المُنتهية ولايتها فتحي باشاغا، أعلن نهاية نوفمبر 2019م، أن ليبيا وتركيا وقعتا مذكرة تفاهم بشأن التعاون الأمني والبحري بين البلدين بحضور أردوغان والسراج، زاعمًا أن هذه المذكرة تتعلق بمكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية وتبادل المعلومات.

واستدعت الخارجية اليونانية السفير التركي لديها، وأدانت الاتفاق مشيرة إلى أنه لا يمكن أن ينتهك سيادة دولة ثالثة، مضيفة “هذا الإجراء انتهاك واضح لقانون البحار الدولي.. ولا يتماشى مع مبدأ حسن الجوار الذي يحكم بين الدول”.